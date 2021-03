Ue: Tinagli (Pd), da M5s no richiesta adesione a Socialisti, rispettare suo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle non ha presentato domanda di accesso al gruppo dei Socialisti europei, "non c'è stata neanche ancora una richiesta di adesione, dipende molto dall'evoluzione dei Cinque stelle". Lo ha detto Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico e presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo a "L'Ospite" su Sky. "Dobbiamo avere grande rispetto del percorso del Movimento cinque stelle e poi valutare in base ai programmi", ha aggiunto per poi osservare: "Negli ultimi due anni ha fatto un percorso più europeista e più vicino alle nostre posizioni in Europa".(Rin)