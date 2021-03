Usa-Ue: Biden, un’Europa forte è negli interessi di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’Unione europea forte è nell’interesse degli Stati Uniti. E’ quanto afferma in un messaggio su Twitter il presidente Usa, Joe Biden, commentando il suo intervento al Consiglio europeo di ieri. “Per questo motivo – scrive l’inquilino della Casa Bianca - ieri ho incontrato Charles Michel e il Consiglio europeo, per rivitalizzare le relazioni Usa-Ue, mentre collaboriamo per combattere il Covid, affrontare la crisi climatica e garantire che le democrazie piuttosto che le autocrazie stabiliscano le regole del gioco”.(Nys)