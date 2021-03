Usa: Schumer, repubblicani vogliono limitare diritto di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti è in corso “uno sforzo concertato, razzista e di livello nazionale da parte delle legislature statali repubblicane per limitare il diritto di voto dei cittadini”. E’ quanto scrive sul suo profilo Twitter il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, commentando la riforma elettorale approvata dallo Stato della Georgia. Anche il presidente Joe Biden ha commentato la riforma, definendola “un'atrocità”, la quale “non ha nulla a che vedere con l'equità, nulla a che vedere con la decenza”. L’inquilino della Casa Bianca ha quindi aggiunto: “Hanno approvato una legge che dice che non si può dare acqua a chi fa la fila in piedi in attesa di votare? Non serve altro per sapere che non è niente altro che una cosa punitiva, voluta per tenere la gente lontana dal voto". Il governatore dello Stato Usa della Georgia, Brian Kemp, ha firmato ieri, 25 marzo, una riforma della legge elettorale promossa dai Repubblicani, che prevede restrizioni al voto postale e attribuisce all'Assemblea generale - il parlamento dello Stato - maggior controllo sulle modalità di voto. La riforma è contestata dai Democratici, secondo cui le limitazioni disincentiveranno il voto degli afroamericani. Il provvedimento prevede l'obbligo di allegare al voto postale la copia di un documento d'identità corredato da foto, e riduce i termini per la richiesta di schede per il voto per corrispondenza, oltre a definire nuovi limiti al posizionamento e all'accesso delle urne per la raccolta di tali schede. Quella firmata da Kemp è una serie di riforme elettorali promosse negli Stati Usa a guida repubblicana dopo le elezioni presidenziali dello scorso novembre, accompagnate da una coda di polemiche riguardo la presunta vulnerabilità alle frodi del voto per corrispondenza, massicciamente utilizzato nel Paese per effetto della pandemia di coronavirus. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dell'Assemblea generale della Georgia con 100 voti favorevoli e 75 contrari, e dal Senato con 34 voti a favore e 20 contrari. Il leader della minoranza democratica, Gloria Butler, ha accusato i Repubblicani di aver approvato un disegno di legge "pieno di tattiche di soppressione del voto". La conferenza stampa del governatore Kemp dopo la firma del provvedimento è stata interrotta da contestazioni guidate da una deputata afroamericana, Park Cannon, che è stata arrestata per essersi spinta sino alla porta dell'ufficio del governatore.(Nys)