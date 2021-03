Corea del Nord: Pyongyang condanna parole Biden, “provocazione e ingerenza” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana la Corea del Nord ha effettuato il collaudo di missili da crociera. Lo hanno riferito fonti governative statunitensi citate dalla stampa Usa, che hanno caratterizzato il test balistico come una attività militare "regolare", ed hanno precisato che Washington intende lasciare aperta la porta del dialogo. I funzionari Usa hanno evitato di fornire informazioni dettagliate in merito al test balistico, argomentando che le informazioni in proposito provengono da fonti d'intelligence. L'annuncio giunge in concomitanza con l'ultima fase del processo di revisione della politica Usa nei confronti della Corea del Nord, intrapresa dall'amministrazione del presidente Joe Biden. I consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Unti, Giappone e Corea del Sud dovrebbero incontrarsi a Washington la prossima settimana proprio per discutere il nuovo approccio degli Stati Uniti, e coordinare una linea di condotta multilaterale nei confronti di Pyongyang. (segue) (Git)