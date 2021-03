Usa: dipendenti Difesa contrari al vaccino iniziano a farsi immunizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero crescente di dipendenti del personale militare e civile del dipartimento della Difesa Usa sta accettando la somministrazione del vaccino anti-Covdi, nonostante i primi mesi abbiano registrato un ampio tasso di rifiuto tra i dipendenti del Pentagono. Lo ha reso noto Ronald Place, direttore dell'Agenzia sanitaria per la Difesa, in una conferenza stampa al Pentagono. "Stiamo vedendo persone che inizialmente erano diffidenti nei confronti del vaccino che ora si fanno avanti e lo richiedono. Mi aspetto che questa tendenza continui”, ha spiegato il funzionario. Più di 600 mila membri in servizio, il 30 per cento delle forze militari al completo, hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, ma circa il 60 percento delle forze armate non è stata ancora selezionata poiché i militari si trovano nelle fasce meno a rischio. Durante un'audizione alla Camera dei rappresentanti del 18 febbraio scorso, il general maggiore Jeff Taliaferro aveva fatto sapere che un terzo dei militari appartenenti alle Forze armate degli Stati Uniti rifiuta di farsi somministrare il vaccino contro il Covid-19. L'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) a gennaio ha chiesto il sostegno del dipartimento della Difesa nella distribuzione e somministrazione di vaccini contro il coronavirus, portando circa 3.700 militari a scendere in campo per la campagna vaccinale in tutto il Paese.(Nys)