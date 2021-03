Business news: Varin (Suez), con Veolia c'è una situazione di aggressività inaudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro tra Veolia e Suez è "una situazione inedita, di un'aggressività inaudita". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro", Philippe Varin, presidente di Suez. Veolia, che punta ad acquisire il suo concorrente, ha respinto le condizioni presentate dal consiglio di amministrazione di Suez. "Siamo in un'impasse per tre ragioni: il prezzo di 18 euro ad azione presentato da Veolia è troppo debole. Inoltre, le decisioni delle 22 autorità della concorrenza porteranno ad uno smantellamento di Suez. Infine, giudichiamo le garanzie sociali insufficienti, anche se recentemente sono state fatte delle risposte", ha dichiarato Varin. Parlando della proposta presentata dal suo gruppo, Varin ha affermato che "il consorzio Ardian-Gip si impegna ad acquisire un insieme delle attività che rappresentano 9,1 miliardi di euro di ricavi che avrebbero una coerenza sul piano industriale e non porterebbe ad uno smantellamento dell'antitrust". "Questa proposta chiusa permetterebbe inoltre di ricostruire un gruppo ricentrato sull'acqua e sulle tecnologie con un forte ancoraggio in Francia nell'acqua e nei rifiuti, ma anche all'estero dove dobbiamo andare a cercare la crescita", ha aggiunto il dirigente. (Frp)