Business news: Francia: nel 2020 investiti 1,194 miliardi di euro nelle start up attive nelle energie pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus, nel 2020 sono stati investiti 1,194 miliardi di euro nelle start up attive nel settore delle energie pulite. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", riportando una stima effettuata dall'associazione France Invest e la società di consulenza Ernst & Young, in collaborazione con Green Univers, media attivo nel campo della transizione energetica. Dinnanzi all'emergenza sanitaria, "il settore si è adattato velocemente e si è mostrato molto aperto all'innovazione. Questa crisi è stata stimolante", ha detto Sophie Paturle, presidente della commissione clima di France Invest. Le energie rinnovabili hanno raccolto 314 milioni di euro, mentre le attività di stoccaggio dell'energia hanno avuto 214 milioni di euro di investimenti. (Frp)