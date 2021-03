Business news: Spagna, Seat annuncia produzione di 500 mila veicoli elettrici all'anno fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica spagnola Seat, appartenente al gruppo Volkswagen, ha annunciato che lancerà un veicolo elettrico urbano nel 2025 che avrà un prezzo tra 20 e 25 mila euro che ingloberà le caratteristiche del Seat Ibiza e del Seat Arona. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", questo modello rientra in progetto più ampio dell'azienda spagnola che prevede la produzione fino a 500 mila auto elettriche all'anno nei prossimi 4 anni. L'impianto dove saranno prodotti questi veicoli sarà molto probabilmente quello di Martorell (Barcellona). Lo sbarco di questo modello in Spagna sarebbe, secondo il presidente di Seat Wayne Griffiths, un progetto "motore della trasformazione dell'industria automobilistica spagnola". (Spm)