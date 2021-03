Business news: Germania: fatturato settori ricettivo e ristorazione crollato del 47,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra marzo 2020 e gennaio 2021, a causa delle crisi del coronavirus, il fatturato degli alberghi e dei ristoranti tedeschi è crollato del 47,1 per cento su base annua. Nello stesso periodo, gli occupati nel settore dell'ospitalità sono diminuiti del 19,2 per cento. È quanto si apprende dai dati diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). A gravare sul risultato sono soprattutto le restrizioni anticontagio in vigore in Germania. Dopo la chiusura, ristoranti, bar, caffè, osterie e birrerie possono effettuare esclusivamente il servizio da asporto o le consegne a domicilio. A loro volta, è possibile soggiornare in alberghi e strutture analoghe soltanto per motivi di lavoro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, prima della crisi, nel 2018, le vendite del settore dell'ospitalità avevano raggiunto i 98,3 miliardi di euro. Il totale era suddiviso in 65 miliardi di euro per la ristorazione e 33 miliardi di euro per le strutture ricettive. Ad aprile e dicembre dello scorso anno, il fatturato è precipitato del 75 per cento per la gastronomia e del 71 per cento per gli hotel. L'allentamento delle restrizioni anticontagio durante i mesi estivi non ha portato a una piena ripresa. Per esempio ad agosto, il mese di maggior incasso per il settore dell'ospitalità nel 2020, il comparto dell'ospitalità ha subito un declino delle vendite del 20,5 per cento su base annua. (Geb)