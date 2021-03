Business news: Portogallo, spagnola Acciona fornirà energia rinnovabile ai 46 negozi della Fnac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acciona, multinazionale spagnola di infrastrutture ed energie rinnovabili, ha firmato una proroga di 2 anni del contratto con la filiale portoghese dell'azienda francese Fédération Nationale d'Achats des Cadres (Fnac) per la somministrazione di 13 mila Mwh all'anno ai 46 negozi presenti nel Paese lusitano. Secondo quanto riferito da Acciona in una nota, l'energia proverrà da fonti 100 per cento rinnovabili. Questo nuovo contratto si aggiunge ad altri clienti di riferimento in Portogallo, tra i quali, Coca Cola, Stpc, Sonae Arauco, Makro, Indorama e Danone. L'azienda spagnola fornisce energia totalmente rinnovabile a più di 500 aziende e istituzioni (tra le quali Amazon, Apple, Novartis, Google, Telefónica, Bimbo, Merck, Asics, Unilever e Robert Bosch). (Spm)