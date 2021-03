Business news: Svezia, governo intende rescindere accordi fiscali con Grecia e Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo svedese intende porre termine agli accordi in materia fiscale con Grecia e Portogallo. Lo riferisce il quotidiano "Aftonbladet", spiegando che verranno presentati al parlamento di Stoccolma il Riksdag, due progetti di legge governativi che propongono la risoluzione degli accordi in vigore con Atene e Lisbona. Grecia e Portogallo avrebbero difatti introdotto una regolamentazione che favorisce il trasferimento di persone provenienti dall'estero grazie a un'imposizione fiscale molto bassa e una serie di altri vantaggi. Secondo la ministra delle Finanze Magdalena Andersson, l'esecutivo porrà fine a un sistema di benefici di cui ha usufruito "l'elite", vale a dire almeno 800 cittadini svedesi negli ultimi anni. Nel caso della Grecia, nel 2020 sono state introdotte regole speciali per gli immigrati, che consentivano di pagare solo il 7 per cento di tasse sui redditi prodotti in altri Paesi. La proposta del governo svedese è che gli accordi fiscali cesseranno di essere applicati a partire dal 31 dicembre di quest'anno. (Sts)