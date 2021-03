Business news: Russia, governo pianifica produzione Gnl a 270 milioni di tonnellate entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume massimo di produzione di gas naturale liquefatto in Russia entro il 2035, tenendo conto dei potenziali progetti, potrebbe raggiungere i 270 milioni di tonnellate l'anno. È quanto si apprende dal programma di sviluppo del Gnl, predisposto dal governo della Federazione Russa. Nel documento si afferma che la capacità dei progetti attivi è di 27,66 milioni di tonnellate, mentre la capacità in costruzione è di 21,3 milioni di tonnellate. Al momento, il volume di produzione massimo possibile in Russia può ammontare a 285 milioni di tonnellate, di cui 270 milioni di tonnellate entro il 2035. L'elenco dei progetti del programma comprende i progetti di Sakhalin-2 (9,6 milioni di tonnellate), Yamal Lng (17,4 milioni di tonnellate), Cryogas Vysotsk (0,66 milioni di tonnellate), che sono già operativi. (segue) (Rum)