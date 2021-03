Business news: Spagna, Endesa convoca assemblea azionisti per il 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Endesa, appartenente al gruppo Enel, ha convocato un'assemblea generale ordinaria degli azionisti il 30 aprile nella quale sottoporrà all'approvazione una nuova politica di remunerazione degli amministratori per il periodo 2021-2023, così come un incentivo strategico per lo stesso periodo. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nel corso della riunione, l'assemblea deve approvare i risultati della società che nel 2020 ha registrato un utile netto di 1,39 miliardi di euro, otto volte superiore ai 171 milioni del 2019. Inoltre, sarà approvato il pagamento del dividendo finale di 1,31 euro per azione, che la società pagherà a luglio. Infine, l'assemblea voterà per fissare il numero dei consiglieri della società a undici, senza alcun cambiamento proporrà ai suoi azionisti di ridurre il numero di consiglieri da tredici a undici. (Spm)