Business news: Total si allea con cinese Shenergy Group per azienda comune destinata a vendita Gnl

- Il gruppo francese Total ha annunciato un accordo concluso con la cinese Shenergy Group che prevede la creazione di un'azienda comune destinata a mettere in commercio il Gas naturale liquefatto (Gnl) in Cina. L'azienda sarà detenuta al 49 per cento da Total e al 51 per cento da Shenergy e venderà a Shangai e nella regione del Delta del fiume Yangzi Jiang. Gli accordi prevedono anche che Total rifornisca il partner cinese di gas naturale liquefatto con volumi da 1,4 milioni di tonnellate all'anno. (Frp)