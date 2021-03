Business news: Nordex, perdita da 130 milioni di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azienda tedesca che produce turbine eoliche, Nordex ha subito una perdita di circa 130 milioni di euro nel 2020, che aggrava il rosso da 73 milioni di euro dell'anno precedente. A gravare sui bilanci è stata la crisi del coronavirus. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo è ottimista sul futuro. Nordex prevede, infatti, che gli effetti della crisi diminuiranno a partire dal secondo trimestre. Per il 2021, la società punta ad aumentare le vendite e l'utile operativo (Ebitda). Intanto, nello scorso anno, il fatturato è aumentato del 41,6 per cento a 4,65 miliardi di euro. Tuttavia, in considerazione degli effetti della crisi, l'Ebitda è rimasto sensibilmente inferiore a quello del 2019, cedendo circa il 25 per cento per raggiungere i 94 milioni di euro. (Geb)