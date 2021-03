Business news: Air Serbia riattiva voli tra Belgrado e Roma dal 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air Serbia riprenderà ad operare collegamenti diretti tra Belgrado e Roma a partire dal 30 aprile 2021. I voli, secondo quanto riferisce la compagnia aerea in una nota, saranno operati due volte a settimana il lunedì ed il venerdì. A seconda dell'evoluzione della pandemia del Covid-19, inoltre, Air Serbia si riserva la possibilità di introdurre a partire dal 13 giugno un terzo volo, la domenica, sulla tratta Roma-Belgrado. Air Serbia sarà in questa fase l'unica compagnia aerea a collegare le capitali di Italia e Serbia e conta di poter offrire fino a 864 posti a sedere a settimana nelle due direzioni durante la stagione estiva. I voli tra Belgrado e Roma erano stati sospesi da Air Serbia nel marzo 2020 a causa del Covid-19. I collegamenti aerei tra le due capitali erano stati riattivati nel luglio 2020, prima di essere nuovamente cancellati a causa di un nuovo peggioramento della situazione sanitaria in Europa. (Seb)