Business news: Ungheria, Banca centrale mantiene invariati i tassi

- La Banca nazionale ungherese (Mnb) ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti". Il tasso base resta allo 0,60 per cento dopo la riunione mensile del consiglio di politica monetaria dell'istituto. Il consiglio ha lasciato immutati anche il tasso di deposito overnight (-0,05 per cento) e quello relativo alle obbligazioni garantite da collaterale (1,85 per cento). (Vap)