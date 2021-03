Business news: Spagna, dal 2022 Renault produrrà 5 modelli ibridi nelle fabbriche di Valladolid e Palencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Renault produrrà cinque nuovi modelli di auto ibridi (con tecnologia e-tech) nelle fabbriche spagnole di Valladolid e Palencia, che inizieranno la produzione tra il 2022 e il 2024. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo Renault, Luca de Meo, nel corso di una cerimonia svoltasi nello stabilimento di Palencia, alla quale hanno preso parte il re Felipe VI e il primo ministro Pedro Sanchez. Il piano industriale, che prevede anche altri contratti per cambi e motori, rispettivamente per gli stabilimenti di Siviglia e Valladolid, genererà più di 12 miliardi di euro per l'economia spagnola e creerà oltre 1.000 posti di lavoro nei prossimi anni. (Spm)