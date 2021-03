Business news: Regno Unito, inflazione cala allo 0,4 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione è calato allo 0,4 per cento nel mese di febbraio nel Regno Unito, con una flessione dello 0,3 per cento rispetto allo 0,7 registrato nel mese di gennaio. Il calo, secondo l'Ufficio di statistica nazionale (Ons), sarebbe principalmente imputabile al calo del prezzo di capi di abbigliamento e auto di seconda mano. L'Ons ha anche riportato un aumento del costo dei carburanti. Normalmente, fa notare l'Ons, febbraio sarebbe un mese nel quale il prezzo dei capi d'abbigliamento è in crescita, ma l'impatto della pandemia ha "distrutto i modelli stagionali" di variazione del tasso inflattivo. (Rel)