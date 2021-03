Business news: Regno Unito, governo annuncia nuovi impianti estrattivi petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato la costruzione di nuovi impianti estrattivi di petrolio e gas nel Mare del Nord. La decisione ha scatenato la polemica delle associazioni ambientaliste, le quali affermano che il governo dovrebbe rifiutare l'emissione di nuove licenze di estrazione, anche in luce della sua posizione nella lotta al cambiamento climatico a livello globale, enfatizzata dalla conferenza sul clima Cop26 che si terrà proprio a Glasgow, in Scozia, nell'autunno. Il governo ha affermato che le licenze sono state accordate come parte di una "attenta transizione a carburanti non fossili, salvaguardando allo stesso tempo posti di lavoro ed economia". Il governo ha affermato che introdurrà dei cosiddetti "checkpoint" (punti di controllo) che prendano in considerazione la domanda interna di petrolio e gas, considerando proiezioni dei livelli di produzione e allo stesso tempo migliorando le tecnologie pulite, come le turbine eoliche, allo scopo di tagliare le emissioni del settore della produzione di energia. Il settore dovrà ridurre le proprie emissioni del 10 per cento entro il 2025, del 25 entro il 2027 e del 50 entro il 2030. (Rel)