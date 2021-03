Business news: Ue, indice Ihs Markit, cresce attività economica nella zona euro a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica della zona euro è tornato a crescere a marzo, con la produzione industriale che ha avuto l'incremento più rapido negli ultimi 23 anni. Questo quanto emerge dalle stime di Ihs Markit, che tuttavia potrebbero tornare a peggiorare in aprile, a causa delle nuove serrate imposte per contenere i contagi da Covid-19 e le difficoltà nella campagna vaccinale in tutta Europa. L'indice Pmi di Ihs vede un rimbalzo sopra la soglia del 50, arrivando al 52,5: a febbraio l'indice era fermo al 48,8. (Rel)