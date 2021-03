Business news: Azerbaigian, scoperte prime riserve di condensa di gas nel blocco Shafag-Asiman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trivellato un pozzo esplorativo di 7.189 metri nel blocco Shafag-Asiman, situato nel settore azerbaigiano del Mar Caspio, e sono state scoperte le prime riserve di condensa di gas. Lo ha riferito la compagnia statale degli idrocarburi azerbaigiana Socar, secondo cui parallelamente, verrà eseguita un'opportuna progettazione tecnica per un’ulteriore perforazione esplorativa che servirà di determinare completamente le riserve del campo. Le attività a Shafag-Asiman si svolgono nell'ambito di un progetto congiunto di Socar e Bp. Il campo Shafag-Asiman si trova 125 chilometri a sud est di Baku e si estende su una superficie di 1.100 metri quadrati. La profondità del mare in quest’area varia fra i 650 e gli 800 metri. La struttura Shafag-Asiman è stata scoperta nel 1961 e il 7 ottobre 2010, Socar e Bp hanno firmato un accordo sulle attività di esplorazione, sviluppo e condivisione della produzione del blocco offshore Shafag-Asiman. La durata dell'accordo è di 30 anni e la quota di ciascuna parte è fissata al 50 per cento. (Rum)