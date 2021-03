Business news: Enel Russia prevede avvio parco eolico di Azov a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Russia prevede di commissionare il parco eolico di Azov a giugno. Lo ha annunciato il presidente della società del gruppo italiano, Stephane Zweguintzow, a margine di un forum organizzato dal quotidiano "Vedomosti". "Abbiamo in programma di mettere in funzione il parco eolico di Azov nel giugno di quest'anno", ha dichiarato. Zweguintzow ha sottolineato che la società sta attualmente lavorando sulla questione dell'ottenimento di un nuovo differimento per il pagamento di una sanzione per il rinvio della messa in servizio della centrale. Il lancio del parco eolico nella penisola di Kola, originariamente previsto per dicembre, è stato posticipato a maggio 2022. In precedenza, l'organizzazione settoriale Consiglio di mercato aveva concesso a Enel Russia un differimento delle sanzioni, riconoscendo la causa di forza maggiore per il rinvio di quattro mesi della messa in servizio del parco eolico di Azov. (Rum)