Business news: Russia, Novatek ottiene dritto utilizzo sottosuolo a Severo-Gydansk

- La controllata della società russa Novatek, Arctic Lng 1, ha ottenuto il diritto di utilizzare il lotto del sottosuolo di Severo-Gydanskij. Lo ha reso noto la società. Il potenziale di risorse del sito è stimato in 9,8 miliardi di barili di petrolio equivalente. La licenza viene rilasciata per un periodo di 30 anni. In seguito all'asta è stato fissato un pagamento una tantum per l'utilizzo delle risorse del sottosuolo di 775,4 milioni di rubli (8,5 milioni di euro). Il terreno del sottosuolo si trova in prossimità degli asset di Novatek sulla penisola di Gydan. L'acquisizione di questo blocco amplierà la base di risorse della società per l'implementazione di nuovi progetti nel campo del gas naturale liquefatto. (Rum)