Business news: Parlamento greco approva contratto per progetto riconversione ex aeroporto Hellenikon

- Il Parlamento greco ha approvato il contratto per il trasferimento dell'area dell'ex aeroporto Hellenikon di Atene al consorzio Lamda, per la realizzazione del piano di riconversione. L'area coinvolta è vasta 1.500 acri e viene concessa a Lamda in gestione con diritti di proprietà su una parte dell'ex aeroporto. Secondo il ministro delle Finanze greco Christos Staikouras, la riconversione dell'ex aeroporto farà di Atene "una destinazione turistica, un hub per le imprese ed un luogo ricreativo nell'ampia regione del Mediterraneo orientale". Il progetto dovrebbe portare, secondo i promotori, alla creazione di 75 mila posti di lavoro e 14 miliardi di euro nelle casse dello Stato nei 25 anni previsti per il completamento dei lavori. (Gra)