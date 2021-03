Business news: Francia, a febbraio disoccupazione in aumento dello 0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio in Francia il numero di disoccupati iscritti nella categoria A (senza nessun tipo di impiego) è aumentato dello 0,6 per cento con 23 mila richiedenti lavoro in più, per un totale di 3.816.600. Lo ha annunciato Dares, il servizio statistiche del ministero del Lavoro di Parigi. "Questo aumento riguarda tutte le fasce d'età", ha fatto sapere l'ente. Prendendo in considerazione tutte le categorie, il numero di disoccupati in Francia a febbraio era di 6.709.400, 2.700 in più rispetto al mese precedente. (Frp)