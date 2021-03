Business news: Siemens Gamesa fornirà turbine per quattro parchi eolici in Puglia e Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale ispano-tedesca, Siemens Gamesa, ha siglato tre contratti per la fornitura di turbine eoliche per quattro parchi che saranno realizzati in Puglia e in Campania. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", l'azienda ha firmato due contratti con Alerion Clean Power che comprendono tre parchi eolici nella in Puglia - "Tre Confini", "La Ficora" e "Cerignola" - che saranno dotati di 18 turbine eoliche del modello 'SG 3.4-132' per una capacità totale di 62 MW. Questi parchi eolici dovrebbero entrare in funzione a metà del 2022 e il progetto include la manutenzione delle turbine. Siemens Gamesa ha, inoltre, raggiunto un accordo con Renexia per la fornitura di dieci turbine dello stesso modello, 'SG 3.4-132', che saranno installate nel parco eolico di Casalduni in Campania e che avrà una capacità di 35 MW. I quattro parchi nel loro complesso forniranno elettricità a 80 mila case ed eviteranno l'emissione annuale di 245 mila tonnellate di CO2. (Spm)