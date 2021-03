Business news: Germania, debito pubblico aumentato a 2,2 mila miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il debito pubblico della Germania è aumentato a 2,2 mila miliardi di euro, con un incremento del 14,4 per cento su base annua, pari a 273,1 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba). A determinare la crescita del disavanzo, che ha raggiunto un livello pro capite di 26.128 euro, hanno concorso l'espansione della spesa pubblica e il declino delle entrate fiscali, derivanti dalla crisi del coronavirus. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, il debito federale è aumentato del 18,1 per cento a 1,4 mila miliardi di euro. Per i Laender, il dato è un +9,9 per cento, con il disavanzo a circa 635,8 miliardi di euro. Il debito dei comuni è cresciuto dello 0,9 per cento a 132,5 miliardi di euro. Come nota “Ard”, il disavanzo è è destinato ad aumentare a causa della crisi. Per il 2021, è previsto un nuovo debito record da 240 miliardi di euro. Nel 2022, secondo la bozza di bilancio, il governo federale dovrà raccogliere sui mercati prestiti per 81,5 miliardi di euro. (Geb)