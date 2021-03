© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, le Ferrovie tedesche (Db) hanno subito una perdita di 5,7 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, sui bilanci dell'azienda di proprietà statale grava la crisi del coronavirus, tanto che le previsioni per il 2021 sono associate a notevole incertezza. Per il direttore finanziario di Db, Levin Holle, la perdita operativa potrebbe essere di circa due miliardi di euro. (Geb)