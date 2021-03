Business news: Spagna, nasce ufficialmente la nuova CaixaBank, la più grande banca del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca CaixaBank ha completato le formalità legali della fusione con Bankia dopo la registrazione dell'atto nel registro delle imprese dando formalmente vita al più grande istituto di credito della Spagna. E' quanto emerge alla luce dei dati di dicembre della Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). La nuova entità, che manterrà il nome CaixaBank, vanta infatti il maggior volume di attività, pari a 666,7 miliardi di euro, rispetto ai 405,9 miliardi di Bbva, la seconda nel mercato spagnolo, e quasi l'88 per cento in più rispetto alla banca Santander (354 miliardi). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", questi dati rappresentano la semplice aggregazione delle cifre di CaixaBank e Bankia, ma nel processo di fusione ci potranno essere degli aggiustamenti e sarà necessario attendere la presentazione dei prossimi risultati per verificare la grandezza reale dell'entità rispetto ai suoi concorrenti. CaixaBank, inoltre, inizia questa nuova fase con la più grande rete di filiali nel mercato nazionale (5.698), il doppio di Santander (2.939) e di Bbva (2.840), ottenendo quasi il monopolio in aree come Avila, Isole Baleari, Castellon, Las Palmas, Madrid, Segovia e Valencia. In termini di personale, CaixaBank ha ora più di 46 mila dipendenti in Spagna, una cifra notevolmente superiore a Bbva (30.338) e Santander (26.961). Tuttavia, la nuova entità sta valutando una riduzione dell'organico tra le 7 mila ed 8 mila unità, tra il 14 ed il 17 per cento del personale. (Spm)