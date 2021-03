© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd non può fare la 'protezione civile' che sta al governo sennò si esce dall'Europa. Questa legislatura doveva essere di opposizione e invece ci è toccato stare al governo, e lo facciamo per senso di responsabilità, ma non è una bella cosa per me". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo”, su La7.(Rin)