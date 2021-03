Pd: Letta, ora coalizione altrimenti regaliamo Italia a Salvini e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se andiamo soli, noi regaliamo l'Italia a Salvini e Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino, e con i 5 Stelle in questa fase abbiamo governato bene. Dobbiamo fare un'alleanza tra partiti che si rispettano, ma con l'ambizione di essere la leadership di questa alleanza. Poi individueremo la modalità per decidere il candidato premier, e dipende anche da legge elettorale". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo”, su La7.(Rin)