Pd: Letta, voto a sedicenni è attenzione ai giovani

- "Oggi l'inverno demografico del paese è drammatico, non facciamo figli e non integriamo gli immigrati che sono in Italia. Il voto ai sedicenni vuol dire mettere attenzione sui giovani e dobbiamo dare una dote ai diciottenni per consentire loro di restare, per evitare che vadano via”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo”, su La7. “Dobbiamo fare l'Erasmus per tutti gli studenti sedicenni, pagato dall'Europa, sarebbe straordinario - ha aggiunto -. Martedì viene approvato un'iniziativa importante che parte da un disegno di legge del Pd: un assegno unico per i figli di 250 euro da luglio per ridurre le disuguaglianze".(Rin)