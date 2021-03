Americhe: Mercosur diviso sul suo futuro, a trent'anni dalla nascita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un capitolo a parte è rappresentato invece dall’accordo siglato con l’Unione Europea nel giugno del 2019. L’Argentina ha superato l’iniziale avversione al trattato di libero scambio ed il blocco sudamericano spinge oggi compatto per la sua ratificazione, e le principali resistenze vengono invece proprio dall’Europa, ed in particolare da Francia e Germania. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso più volte preoccupazione per il rischio di un aumento delle esportazioni agricole dal sud America all'Europa e per l'impatto del futuro accordo su foreste e clima, mentre il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha affermato di avere "seri dubbi" sull’accordo commerciale soprattutto in considerazione della deforestazione in Amazzonia e delle politiche per ambientali messe in campo dal governo di Bolsonaro. Il potenziale commerciale tra le due regioni - che mettono insieme circa 770 milioni di consumatori - viene stimato a partire dagli scambi registrati nel 2018, pari a un valore di 88 miliardi di euro. (segue) (Abu)