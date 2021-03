Ambiente: Mims aderisce a "M'illumino di meno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono spente le luci del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in adesione alla campagna 'M'illumino di meno', Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2, dalla direzione 'Rai per il sociale' e lanciata la prima volta dal programma radiofonico Caterpillar nel 2005. Lo storico edificio di piazzale Porta Pia, a Roma, sede del Ministero che ha anche concesso il patrocinio alla Giornata, ha spento le luci per dimostrare partecipazione alle iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema dello sviluppo sostenibile.(Rin)