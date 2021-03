Covid: Boccia, basta con pifferai magici, con linea Salvini catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le riaperture o le eventuali nuove restrizioni saranno decise, come accaduto fin dal primo giorno di pandemia, in base ai dati dei contagi, non in base agli umori di Salvini. La salute degli italiani è una cosa troppo seria per essere gestita dall'istinto di qualche pifferaio magico sempre pronto a raccattare qualche voto o qualche applauso". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato e membro della segreteria nazionale del Pd, intervenendo all'assemblea del circolo Pd di Bisceglie, nell'ambito delle assemblee convocate dal segretario Letta per confrontarsi sul vademecum programmatico. Nei prossimi giorni Francesco Boccia parteciperà, tra gli altri, anche alle assemblee dei circoli Pd della Bolognina, di Moncalieri e di Castellammare di Stabia. "Meglio seguire sempre la linea del rigore e della prudenza - ha spiegato -. E fare come gli altri grandi Paesi europei, che hanno prolungato di qualche settimana le restrizioni in attesa della vaccinazione di massa. Se l'andamento della pandemia è ancora preoccupante a causa della velocità delle varianti, l'impegno dei partiti che sostengono il governo dev'essere quello di sostenere la campagna di vaccinazione difendendo le reti sanitarie, piuttosto che affrettarsi a riaprire per poi essere costretti a richiudere. La vita presenta sempre i suoi conti e se non si sta attenti sono conti amari. Se avessimo dovuto seguire le innumerevoli giravolte di Salvini avremmo avuto una catastrofe e una strage ancor più grave di quella che abbiamo vissuto nonostante la prudenza. Il Pd sarà sempre il partito che antepone salute e vita agli interessi economici ed elettorali. Gli operatori ci chiedono presenza e impegno e noi ci siamo. Vanno cancellati i debiti finanziari aumentati con il Covid-19, così come vanno garantiti ristori almeno pari a quelli che il nostro ministro dell'economia Gualtieri aveva garantito. Salvini lavori in Parlamento su questo e la smetta di soffiare sul fuoco alimentando riaperture pericolose". (com)