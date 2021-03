Vaccino: Berlusconi, bene Draghi su obbligo a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che il presidente del Consiglio abbia condiviso la nostra indicazione sulla vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario. É un impegno che va nella direzione giusta. La nostra senatrice Licia Ronzulli da diversi giorni ha presentato un disegno di legge che contiene le nostre idee sull’obbligo vaccinale, che mettiamo a disposizione del governo e della maggioranza". Lo ha scritto Silvio Berlusconi su Facebook. "É inaccettabile che proprio chi si prende cura delle persone più deboli si trasformi in veicolo di contagio, come purtroppo è accaduto, vanificando così i sacrifici e l’impegno straordinario della grande maggioranza dei colleghi", ha aggiunto. (Rin)