- "Lo abbiamo lanciato alla Leopolda nel Family act, adesso diventa una realtà per tutti. L'assegno unico e universale martedì arriverà finalmente in aula al Senato. È un investimento nei bambini e nei ragazzi, è la scelta di mettere al centro loro, che sono il nostro il futuro e il senso di ogni nostra speranza". Lo scrive sui social la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.(Rin)