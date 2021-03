Molise: Iorio, 4 milioni per container in ospedali? Cittadini presi in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex governatore del Molise Michele Iorio va all’attacco sulle spese per i container al Cardarelli e al San Timoteo. “Devo dire la verità: in Molise ogni giorno resto sempre più sbigottito dalla naturalezza con cui i molisani vengono presi in giro – spiega –, l’ultima trovata è l’inaugurazione dei containers all’ospedale Cardarelli di Campobasso a cui seguirà l’inaugurazione dei containers di Isernia e Termoli”. A detta dell’ex governatore il costo complessivo dell’operazione è incomprensibile, anche in considerazione del fatto che in Molise di ospedali ce ne sono molti, alcuni chiusi, e di conseguenza non si comprende questa politica che ha portato a spendere ben 4 milioni di euro per quelli che Iorio definisce “i container della vergogna”. Il consigliere aggiunge: “il costo complessivo? 4 milioni di euro ad occhio e croce. 4 milioni per dire ai cittadini che abbiamo l’area grigia in ospedale. Ossia quella zona dove devono sostare i pazienti che, in attesa di ricovero, aspettano isolati l’esito del tampone. Un’area che gli ospedali avrebbero dovuto avere da un anno, per legge. La meraviglia poi aumenta quando sento che questi 10 posti letto inaugurati al Cardarelli di Campobasso sarebbero, forse, la terapia intensiva. Mi chiedo: appena 10 posti letto non potevano ricavarsi, a questo punto, all’interno dello stesso ospedale?”.(Gru)