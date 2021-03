Covid: Zingaretti, con Lazio arancione attenti a non abbassare guardia e dare colpo a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lazio da martedì entra e ritorna in zona arancione. I cittadini della Regione sono sempre stati bravi infatti il Lazio è quasi sempre stato in zona gialla e poco in arancione. Quindi faccio un appello a non abbassare la guardia e tenere alta l'attenzione per controllare la curva dei contagi: solo questo ci permetterà di evitare nuovi colpi drammatici all'economia". Lo ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della visita al centro vaccinale del parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino che da oggi è aperto anche di notte. (Rer)