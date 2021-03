Messico: sito archeologico Maya chiuso ai turisti, troppi visitatori senza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Messico hanno disposto tra il primo e il 4 aprile, il weekend di Pasqua, la chiusura del sito archeologico Maya di Chichén Itzá, famoso in tutto il mondo per le celebri piramidi a gradoni. L’obiettivo è quello di prevenire un’ulteriore propagazione dei contagi da Covid-19, dopo che un numero considerevole di turisti ha visitato l’area senza indossare la mascherina anti-Covid. Il complesso templare è visitato da 1,8 milioni di turisti ogni anno. Secondo quanto riferisce il quotidiano dello “Novadades”, il sito di Chichén Itzá è già stato chiuso al pubblico dal 20 al 22 marzo, quindi tutti gli eventi legati al fenomeno archeo-astronomico dell'equinozio di primavera sono stati cancellati. Durante la pandemia di Sars-CoV-2, l’area ha chiuso per quattro volte e con questa nuova interruzione raggiungerà i 201 giorni di inattività. Il primo contagio da Covid-19 in Messico è stato registrato il 27 febbraio 2020, e 17 giorni dopo, il 13 marzo, il primo caso è stato confermato proprio nello Yucatan, la regione in cui si trova il sito.(Mec)