Scuola: Zingaretti, ad aprile tamponi gratis a studenti superiori senza prescrizione medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì e per tutto il mese di aprile gli studenti delle scuole superiori in tutta la rete dei drive in potranno fare il tampone rapido gratis e senza certificato medico. Lo ha annunciato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di una visita al centro vaccinale al parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Basterà quindi recarsi ai drive in solo con la carta d'identità. "Questo è un contributo importante nell'ambito di 'Scuola sicura' per lo screening degli studenti. Attualmente", ha continuato il governatore "abbiamo vaccinato 95 mila professori ma anche loro, con il certificato medico potranno fare il tampone gratuito di controllo". (Rer)