Covid: Zingaretti visita centro vaccinale aeroporto Fiumicino, da oggi somministrazioni di notte

- "Oggi si parte, si apre una pagina nuova con le vaccinazioni notturne in questo grande hub dalle 8 a mezzanotte. Con più dosi saremo pronti a raddoppiare e anche triplicare le somministrazioni". Lo ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della visita al centro vaccinale presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino dove da oggi si aprono le somministrazioni notturne. Il centro sarà aperto fino alle 24. "Voglio ricordare che nel Lazio l'incidenza della mortalità è scesa dal 10 al 6 per cento, quasi dimezzata, quindi è stata corretta la scelta di tutelare gli anziani e siamo contenti di aver tenuto il timone sugli over 80 e a continuare a scendere per classe di età per minimizzare i rischi. Questo deve essere l'obiettivo di un paese civile. Oggi venire qui è stato un atto dovuto, per ringraziare operatori, Croce rossa e Aeroporti di Roma. Grazie ancora, lo dico da un luogo della speranza". (Rer)