Covid: assessore Lazio, attendiamo vaccino Johnson&Johnson ma non sappiamo né quando né quanto

- "Attendiamo con ansia il vaccino monodose Johnson&Johnson. Di questo vaccino non sappiamo né il giorno né la quantità di arrivo". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine di una visita al centro vaccinale presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino dove si effettuano da oggi le somministrazioni anche di notte. "Questo vaccino ci farebbe fare un salto in avanti per conservazione e velocità. Per la somministrazione di Johnson&Johnson hanno aderito anche le farmacie. La macchina è rodata, i fatti ce lo confermano, fra qualche giorno raggiungeremo un milione di somministrazioni di vaccini nel Lazio", ha aggiunto l'assessore. (Rer)