Covid: assessore Lazio, da oggi vaccini di notte, è segnale importante ma servono dosi

- "Stasera è importante: estendiamo la fascia oraria di lavoro per questo centro vaccinale. Lo faremo per il resto delle strutture ma al momento non possiamo farlo per mancanza di dosi. Abbiamo però deciso di dare un segnale importante". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine di una visita al centro vaccinale presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino dove si effettuano da oggi le somministrazioni anche di notte. "Ora viaggiamo sulle 26 mila somministrazioni al giorno, la prossima settimana raggiungeremo le 30 mila e puntiamo a raggiungere 50 mila così come da progetto del presidente del consiglio Mario Draghi e del commissario per l'emergenza coronavirus Figliuolo ma per fare questo servono le necessarie quantità di vaccino. Abbiamo raggiunto la percentuale del 91.5 per cento tra dosi consegnate e somministrate, a maggio ci saranno i richiami AstraZeneca e quelli Pfizer e Moderna già in corso", ha aggiunto l'assessore. (Rer)