Farnesina: Di Maio incontra ambasciatori Paesi arabi, focus su quadro mediterraneo

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi in modalità virtuale il Consiglio degli ambasciatori dei Paesi arabi accreditati in Italia. Lo rende noto la Farnesina. L'incontro, spiega la relativa nota ufficiale, ha consentito di effettuare una panoramica sul quadro regionale del Mediterraneo e del Medio Oriente, anche in vista delle Ministeriali G20 Esteri e Commercio, che il ministro presiederà nei prossimi mesi. Il capo della diplomazia di Roma ha illustrato le priorità dell'azione italiana nella regione per favorire una ripresa sostenibile e inclusiva a seguito della pandemia. Il titolare della Farnesina ha sottolineato in particolare l'importanza di definire un'agenda positiva nell'area mediterranea, incentrata sulla gestione condivisa dei beni comuni quali la salute, l'ambiente e le risorse naturali. Soffermandosi sul tema del processo di pace tra israeliani e palestinesi, il Di Maio ha ricordato il perdurante sostegno dell'Italia ad una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e in linea con il diritto internazionale. Il ministro ha sottolineato, infine, l'esigenza prioritaria di rilanciare i negoziati tra le parti, anche approfondendo il coordinamento tra l'Ue e la Lega Araba.(Com)