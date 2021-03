Scuola: Zingaretti, ho fatto decreto per chiusura scuole superiori, ripartiranno dopo Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho fatto un decreto per 48 ore, due giorni per non riaprire le scuole superiori. Riaprire per solo due giorni, avrebbe comportato, nel campo della didattica, più disagi che altro. Da martedì nel Lazio saranno aperti nidi, materne, elementari e medie, la fascia di studenti che a casa creano più problemi nell’organizzazione familiare. Per quanto riguarda le scuole superiori, per questa volta, si ricomincerà dopo Pasqua". Lo ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della visita al centro vaccinale presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino dove da oggi si aprono le somministrazioni notturne.(Rer)