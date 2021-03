Speciale scuola: Meloni, ventilazione automatica aule annunciata da governo è "modello Marche" proposto da Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo fa sapere che 150 milioni di euro destinati alla scuola nel decreto sostegni saranno impiegati per depuratori d'aria e impianti di ventilazione automatica delle aule. È esattamente il 'modello Marche' che Fratelli d'Italia ha proposto a Draghi già durante le consultazioni per mettere in sicurezza i nostri ragazzi e far ripartire la didattica in presenza". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, aggiungendo: "È la dimostrazione di quanto siano serie le proposte di Fd'I. Meglio tardi che mai: agli annunci seguano i fatti e non si perda altro tempo prezioso", conclude. (Com)