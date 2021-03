Ambiente: Briziarelli (Lega) bene nuovo approccio ministro su riscaldamento globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni del ministro Cingolani sulla necessità di impegnarci a prevenire e mitigare i danni del riscaldamento globale senza enfasi o catastrofismo sono un dato nuovo. Un richiamo ed un impegno supportati da una reale analisi scientifica, che rappresenta un nuovo approccio al delicatissimo tema dell’emergenza climatica. Un approccio pragmatico che condividiamo ed appoggiamo". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega Luca Briziarelli, capogruppo in commissione Ambiente a palazzo Madama. (com)