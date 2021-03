Credito: banche tedesche rischiano ondata insolvenze sui prestiti tra 2022 e 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, le banche tedesche rischiano un'ondata di insolvenze sui prestiti, il cui picco si manifesterà tra il 2022 e il 2024. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'Associazione federale degli acquirenti di crediti e fornitori di servizi (Bks) tra i gestori del rischio di diversi istituti di credito. In particolare, il 53 per cento degli intervistati prevede che il picco degli effetti della crisi sarà visibile nei bilanci delle banche nel 2022. Per il 21 per cento, il fenomeno si manifesterà nel 2023, mentre il 3 per cento si indirizza sul 2024. Come afferma il quotidiano “Handelsblatt”, gli istituti di credito tedeschi hanno stanno attraversando la crisi “relativamente bene”. Tuttavia, secondo l'indagine della Bks, la situazione delle banche rischia di diventare sempre più difficile. Per il presidente dell'associazione, Juergen Sonder, soltanto il sostegno dello Stato ha finora risparmiato gli istituti di credito da un'ondata di prestiti in sofferenza. (Geb)